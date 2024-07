Trois séries à découvrir, binger, rattraper: Patience mon amour, Hacks, Clan

La rédaction vous conseille trois séries cet été: le parcours difficile et sensible d’une PMA, le retour acide de Hacks dans les coulisses du showbiz et un classique de la comédie noire belge.

Dans l’offre pléthorique des séries sur les plateformes (payantes et gratuites), il n’est pas toujours aisé de trouver son chemin. Focus a testé et approuvé ces trois séries (Patience mon amour, Hacks et Clan) qui pourraient enjoliver vos soirées d’été (ou longues journées pluvieuses).

La série à découvrir: Patience mon amour ****

Drame Créé par Camille Duvelleroy. Avec Sophie de Fürst, Isabelle Joly, Mounir Margoum. Disponible sur Arte.tv.



Lancée sur Instagram pour sa première saison, cette série à l’écriture finement politique et féministe, autour du parcours difficile d’un couple de femmes pour obtenir une procréation médicalement assistée (PMA), arrive sur la plateforme d’Arte. Inspirée par son expérience, la réalisatrice Camille Duvelleroy nous plonge par épisode de deux minutes dans le quotidien d’Alice et Gabrielle, désormais bientôt mamans et aux prises avec d’inévitables questions, abordées avec un humour tendre et enlevé. Comment faire famille lorsqu’on ne tient pas dans le cadre normé? Comment équilibrer vie professionnelle et vie privée? Comment aborder les injonctions et se répartir l’amour maternel? Comment réagir aux maux de bébé? Dans un dédale administratif qui donne le vertige, le couple en mesure l’impact sur son équilibre émotionnel et affectif, appuyé par un confinement qui a ses côtés étouffants, même quand on s’aime. À la touchante complicité qui anime Sophie de Fürst et Isabelle Joly répond les apparitions toniques de Lio en mamy craquante et de Romane Bohringer en coach plutôt animée. – N.B.

La série à binger: Hacks (saison 2) ****

Comédie dramatique Créée par Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky. Avec Jean Smart, Hannah Eindbinder. Disponible sur Netflix.



On retrouve avec joie dans Hacks la collaboration délicate entre Deborah Vance, star du showbiz sur le déclin, et Ava Daniels, jeune scénariste talentueuse mais aussi très douée pour les bourdes. La dernière date de la fin de la première saison: un mail gratiné sur les tares de Deborah selon elle, rédigé alors qu’elle était sous l’emprise de médicaments, de l’alcool, et particulièrement remontée contre la star. Deborah n’en sait rien, mais Ava va craquer, et lui révéler la teneur du fameux mail. Leur tournée à travers les États-Unis s’annonce haute en couleur… Entre un show de Deborah interrompu par la naissance d’un veau, et une courte croisière réservée à un public lesbien peu friand de certaines de ses blagues périmées, cette deuxième saison on the road aux allures de trip initiatique s’avère encore plus drôle que la première. Le final est touchant à souhait, et on se demande si une troisième saison, fraîchement diffusée aux US, était vraiment nécessaire -cela ne nous empêchera pas de nous ruer dessus dès sa mise à disposition sur Netflix. – M.R.

La série à rattraper: Clan ****(*)

Comédie noire Créée par Malin-Sarah Gozin. Avec Barbara Sarafian, Kristine Van Pellicom, Ruth Becquart. disponible sur Arte.tv.



Il y a déjà douze ans, en 2012, cette série noire déversait sa bile irrésistible de drôlerie revancharde et tordue sur VTM. Adaptée dix ans plus tard par Apple TV+ en Bad Sisters irlandaises, conservant au passage miraculeusement son aura dévastatrice, cette série flamande est de retour sur Arte. Elle a conservé intacte la créativité flamboyante de nos voisines du nord: Malin-Sarah Gozin au scénario, Kaat Beels et Nathalie Basteyns à la réalisation et un quintette d’actrices diaboliques. Birgit, Veerle, Rebekka, Eva et Goedele sont sœurs, réunies à l’occasion des funérailles de l’époux de la dernière, Jean-Claude. Surnommé « la couille », il était abhorré de ses belles-sœurs qui n’ont eu de cesse de chercher à s’en débarrasser. En témoigne le rappel de leurs tentatives loufoques en flash-back, comme autant de variations sur le thème whodunit putatif retardant sa résolution au profit de pistes, fausses pistes et révélations fracassantes, étourdissant deux courtiers chargés par ailleurs de traquer le fraude à l’assurance-­vie. Indispensable. – N.B.