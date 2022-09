Nous aussi, on a rapidement eu envie de s’en débarrasser, du terrible John Paul: l’acteur danois Claes Bang, délicieusement odieux, parvient à faire l’unanimité contre lui dès ses premières apparitions à l’écran. Cela ne choquera alors qu’à moitié qu’Eva, Ursula, Bibi et Becka décident un jour d’éliminer définitivement ce salaud avéré. Si elles se promettent de commettre l’irréparable, c’est avant tout “pour Grace”, leur sœur victime directe de ce mari toxique -on apprendra au fur et à mesure des épisodes que les sœurs Garvey ont en fait chacune quelque chose à reprocher à l’ignoble JP. Bad Sisters est une adaptation de la série flamande Clan, mais sa créatrice, Sharon Horgan (Eva), vue dans la touchante This Way Up, est irlandaise. Alors ici, la bouilloire à thé frémit en permanence, et aux travers des fenêtres, c’est bien la côte Est proche de Dublin que l’on admire. L’intrigue, longue de dix épisodes de quasiment une heure et certes riche en rebondissements, aurait tout à fait pu être plié en huit, même plus courts… Mais l’atmosphère est enivrante et, entre deux tentatives d’élimination du récalcitrant JP, on se dit qu’on irait bien jogger au milieu de ces vertes contrées avec les sœurs Garvey, ou patauger, comme elles, au Forty Foot, haut lieu dublinois de baignade inter-saison… Deux frères, assureurs empotés, viendront troubler nos divagations et surtout le peu de certitudes des sœurs Garvey. Comme eux, on ne se demandera pas si John Paul va mourir (on l’apprend d’entrée: il est mort et enterré), mais plutôt comment! À coups d’allers et retours avant et après le passage de vie à trépas du “prick”, le suspense fonctionne à merveille. Et le sujet a beau être grave, on rit grâce aux actrices (dont Eve Hewson en Becka, fille de Bono, le leader de U2), toutes formidables. On frémit aussi grâce à ce Claes Bang dont on n’a certainement pas fini d’entendre parler.

Une série de et avec Sharon Horgan. Avec aussi Anne-Marie Duff, Claes Bang. Disponible sur Apple TV+. 7