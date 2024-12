Sur MUBI, Witches tisse un lien entre l’histoire des sorcières et les souffrances du post-partum

Witches s’empare à son tour du mythe de la sorcière moins pour le déconstruire que pour éclairer une autre figure mal comprise, celle de la mère post-partum.

Depuis quelque temps, le féminisme s’est largement réapproprié la figure de la sorcière (comme l’illustre le succès du livre de Mona Chollet sur le sujet), à la fois pour relire son Histoire au prisme du female gaze, mais aussi pour questionner les dynamiques au cœur de la chasse dont elles furent l’objet. Witches commence comme un montage kaléidoscopique d’images de la sorcière dans l’imaginaire cinématographique, dérivant très vite vers une acception élargie du mot sorcière au sens de folle.



L’autrice confesse dans une voix off percutante qu’elle s’est toujours sentie poursuivie par l’ombre de la folie. Mais c’est sa grossesse, puis son accouchement qui l’ont fait définitivement basculer. Cette tourbillonnante introduction nous amène au cœur émotionnel du film: le témoignage, face caméra, d’Elisabeth Sankey, mère meurtrie, bientôt suivie d’autres interventions, recréant à l’écran son propre groupe de sorcières (son « coven »), celui par l’écoute et la bienveillance duquel est venue la guérison.

Nourri par la multiplication d’images issues de la culture populaire qui figurent la folie des femmes, hommage en passant à plus d’un siècle de représentations cinématographiques des femmes, Witches explore les recoins les plus sombres de la maternité, mais aussi la lumière au bout du tunnel, celle réfléchie par le partage d’expérience, les « récits de guérison » devenant des « livres de sorts ». Mené à un rythme trépidant, Witches s’impose comme un puissant documentaire à la première personne avec le secours des images mentales de la fiction, fruit d’une écriture fouillée et d’un colossal travail d’iconographie audiovisuelle.