Sur France 4 ce samedi soir, le vibrant premier long métrage d’Hafsia Herzi

Découverte chez Abdellatif Kechiche, Hafsia Herzi signe une jolie comédie dramatique sur l’amour et la loi du désir.

Dans Tu mérites un amour, son tout premier long métrage en tant que réalisatrice, Hafsia Herzi, formidable comédienne révélée en son temps par Abdellatif Kechiche (La Graine et le Mulet, Mektoub), décline l’éternelle maladie d’amour avec une bluffante justesse de regard. De tous les plans ou presque, elle n’y laisse à personne d’autre le soin d’incarner Lila, jeune femme douloureusement éconduite par un mec infidèle. Quand ce dernier part seul à l’étranger pour se retrouver et faire face à ses erreurs, Lila, sonnée et indécise, se noie dans sa propre mélancolie, multipliant les rencontres qui la confrontent aux différentes facettes de la passion…



Beau, triste, drôle, tendre, lumineux et cruel à la fois, le film, en apparence très simple, et tourné à l’arrache, dit souvent mieux que tous les autres la confusion des sentiments et la loi du désir. Le chagrin et l’amertume de la rupture. L’obsession de l’amour. En prise directe sur la vie et ses pulsations, un objet de cinéma qui vibre d’une épatante liberté.