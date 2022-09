À la télé ce soir : Au cœur des volcans

“Ceci n’est pas une biographie. C’est un hommage.” Alors que sortait il y quelques mois dans nos salles Fire of Love de Sara Dosa, c’est un nouveau documentaire consacré à Katia et Maurice Krafft que propose ce soir Arte. Nés dans des villages voisins au milieu des vignes, les deux géologues et volcanologues alsaciens se sont rencontrés à Strasbourg en 1966 pour ne plus jamais se quitter. Unis par leur passion pour la lave en fusion. Si les deux scientifiques -qui ont perdu la vie ensemble en voulant une fois de trop capturer la puissance des volcans- ont filmé la quasi-intégralité des images de ce film (des images complètement folles de fin du monde, de paysages dévastés, surréalistes, lunaires, apocalyptiques…), celui-ci n’en est pas moins l’œuvre de Werner Herzog. Le réalisateur avait déjà consacré deux docus aux volcans: La Soufrière (1977) et Au fin fond de la fournaise (2016). Il se penche dans ce film très contemplatif sur un tandem mythique. Il raconte les fois où ils ont frôlé la mort, analyse l’évolution de leur rapport à l’image et au cinéma, et souligne leur regard humaniste.



