Le réalisateur Mike Figgis tire le portrait de Ronnie Wood, le guitariste des Rolling Stones depuis 1975. Sexe, drogues et rock’n’roll.

« Dans ma tête, je n’ai jamais dépassé les 29 ans. Alors pour moi, avoir 70 balais, c’est vraiment bizarre. C’est aussi surréaliste qu’un tableau de Dali. » Guitariste des Rolling Stones depuis 1975, Ronnie Wood a le sens de l’humour et de la formule. Les Birds, Jeff Beck, les Faces… « Si je devais tout revivre, je ne changerais rien. Je garderais peut-être les yeux un peu plus ouverts, c’est tout« , sourit-il. Le réalisateur de Leaving Las Vegas, Mike Figgis, lui tire un portrait savoureux, essentiellement basé sur de longs extraits d’entretiens et de concerts.

Sexe, drogues, rock’n’roll… Wood s’y exprime en toute franchise. « J’ai toujours pris des risques. J’ai toujours été là où je voulais aller. Quel que soit le danger. » L’alcool et la came le rendaient plus sûr de lui. « J’ai eu de fabuleuses révélations spirituelles pendant mes années de dépendance. Ce n’est pas quelque chose que je recommanderais. Mais j’aimais beaucoup l’aspect rituel des prises de ces différentes drogues. Rouler un joint, bourrer une pipe, faire les rails de coke, s’injecter de l’héroïne. Selon la drogue, c’est à chaque fois une gestuelle bien précise.«



« Tu as dû être au bord du gouffre quelques fois », demande Figgis. « Oui, et j’ai vu beaucoup de personnes passer par-dessus bord. Surtout pendant mes premières années avec les Stones. Beaucoup ont tenté d’imiter Keith en s’injectant des plus grosses doses que lui. Nous, on s’en est bien sortis. Mais d’autres sont restés sur le carreau. » Tandis qu’on le voit dessiner, peindre et se faire tirer les cartes (des scènes entrecoupées par quelques images d’archives), Imelda May, Mick Jagger, Rod Stewart, Keith Richards et Charlie Watts décrivent le bonhomme. Sa personnalité, son attitude, son tempérament. Savoureux.