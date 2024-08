[Par ici la rentrée] Les 5 séries qu’on attend avec impatience

Colin Farrell endosse les habits du Pingouin. Kathryn Hahn reprend son rôle de sorcière dans le MCU. La suite du film culte City of God… On vous dresse l’alléchant programme séries des mois à venir.

The Penguin

Dès le 20/09 sur HBO Max.



Série spin-off de l’impeccable et sombrissime long métrage The Batman de Matt Reeves (2022), avec Robert Pattinson, The Penguin se concentre sur l’ascension d’Oswald Cobblepot, alias Le Pingouin, dans le monde criminel de Gotham City. Colin Farrell y reprend son rôle emblématique envisagé en héritier spirituel du personnage de Fredo Corleone dans Le Parrain de ­Coppola. Produit par DC Studios en association avec Warner, l’ensemble, prometteur, comptera huit épisodes s’étalant sur le même nombre de semaines. – N.C.

His Three Daughters

Dès le 20/09 sur Netflix.



Cette minisérie réunit Elizabeth Olsen (WandaVision), Carrie Coon (The Leftovers) et Natasha Lyonne (Russian Dolls) dans le rôle de trois sœurs rassemblées au chevet de leur père mourant, à New York, après des années de distance et de rancœurs. Organisée par Azazel Jacobs (The Lovers), cette réunion de famille douce-amère explore les dynamiques familiales et la place qu’y subissent ou tentent de saisir des femmes aux caractères forgés dans l’adversité, aux expériences et aux destins forcément différents. – N.B.

City of God: The Fight Rages On

Depuis le 25/08 sur HBO MAX.



Située 20 ans après les événements du film La Cité de Dieu de Fernando Meirelles et Kátia Lund, cette série à couper le souffle retrouve les protagonistes Rocket, Berenice, Bradock, Cinthia, Barbantinho, entre autres, œuvrant qui à la l’amélioration des conditions de vie des favelas, qui à l’alimentation des trafics. Une nouvelle guerre des gangs s’apprête à ensanglanter le quartier, mêlant anciens et nouveaux visages, milices, et représentants des pouvoirs financiers ou étatiques, dans un Brésil qui n’a pas soigné ses cicatrices. – N.B.

Rematch

Dès le 17/10 sur Arte.



Grand Prix au dernier Festival Séries Mania, cette série française et coproduction internationale revient sur un des événements majeurs de l’Histoire des échecs: en 1997, la société IBM convainc le champion du monde Garry Kasparov de jouer le match retour après sa victoire contre l’ordinateur Deep Blue. Dans un registre captivant qui donne au duel homme vs machine des accents de thriller, le récit questionne à rebours la relation aux intelligences artificielles, percée de failles humaines et techniques. – N.B.

Agatha All Along

Dès le 18/09 sur Disney+.



Marvel retrouve sa recette magique et prolonge l’univers de WandaVision avec Agatha All Along. La fantastique Kathryn Hahn (I Love Dick) reprend son rôle d’Agatha Harkness, sorcière déchue mais qu’un jeune apprenti délivre d’un vilain sort et exhorte à l’accompagner sur la légendaire Route des Sorciers. Une sorte de cursus honorum de l’occulte qui promet épreuves et adversités à ceux qui l’empruntent. Et Agatha de trouver en un Sabbat de fortune de quoi retrouver un sens à sa quête de pouvoir. – N.B.