Numéro 24 sur Netflix: l’histoire d’un héros de la résistance en Norvège

En Norvège, son pays natal, Gunnar Sønsteby (1918-2012) est un héros, une figure nationale de la résistance au nazisme durant la Seconde guerre mondiale. Numéro 24 raconte son histoire.

Ce film historique, rigoriste dans sa forme narrative, dresse le portrait d’un homme et d’un pays, la Norvège, aux prises avec l’Occupation. Numéro 24 parvient à installer une intensité dès les premiers risques encourus par le jeune Gunnar qui, après la capitulation de mai 1940, rejoint Milorg, le principal mouvement de la résistance norvégienne. Loin de l’héroïsme hagiographique, c’est une description des risques terribles encourus par un petit gars devenu très vite, par l’efficacité de ses actions, le plus recherché du pays.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La psychologie de la parano et de la clandestinité prend alors une épaisseur singulière et sans concession alors que, comme d’autres, il doit changer de lit toutes les nuits, dormir avec un grenade en main, vivre avec le risque de l’arrestation, de la torture, et de la mort à chaque minute. Connu en Norvège pour l’éclat de ses actions de sabotage, Gunnar Sønsteby l’est moins pour sa qualité d’agent de liaison. Il se rend plusieurs fois dès 1943, à Londres, pour suivre des formation au combat, à la communication, au sabotage et au saut en parachute. La série fait œuvre de réalisme pour relater le maillage impressionnant qu’il a fallu mettre en place et protéger afin de contribuer à la victoire finale. Ses images glacées appuyant le sentiment permanent de menace. Difficile en revanche de sentir si le jeune casting choisi pour Numéro 24 mesure le poids d’un tel sujet, tant l’intrigue semble glisser sur leur prestation pourtant investie. Mais c’est la dimension pédagogique du film, matérialisée par des inserts d’images contemporaines du vrai Gunnar passant d’écoles en conférence raconter son incroyable destin, qui rend les enjeux du film incroyablement palpables et contemporains.