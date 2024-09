En télé ce soir, on vous propose un grand écart absolu entre ce marqueur d’identité que sont aujourd’hui les sneakers et la perte totale d’identité des femmes sous les talibans.

Sneakers Empire ***(*)

Lundi 23 septembre à 21 h sur France 4

Documentaire de Sébastien-Abdelhamid Godelu

Objet fonctionnel synonyme de confort, la sneaker est un marqueur d’identité. Une pièce maîtresse de nos garde-robes et un business juteux de plusieurs milliards mais pas que. Comment de simples paires de chaussures de sport sont devenues au fil des ans une véritable culture? Comment sont-elles passées du sport à la rue? Alimenté par un docteur en mode, Michael Johnson, Mouloud Achour, des passionnés, un revendeur, la vice-présidente de la marque Jordan, Muggsy Bogues, une designeuse ou encore un ancien ingénieur de Nike, Sneakers Empire raconte celles qu’on appelait jadis des tennis. Comment elles ont infiltré la mode urbaine. Les films importants dans leur histoire (Forrest Gump, Retour vers le futur…), les séries sponsorisées par les marques. La Stan Smith, les coussins d’air, Run-DMC, les rappeurs et les réseaux sociaux… Rythmé et savoureux.

Afghanes ****

Lundi 23 septembre à 20h40 sur La Trois

Documentaire de Solène Chalvon-Fioriti

Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, le pays s’isole du monde chaque jour un peu plus et ne cesse d’intensifier sa violence envers les femmes. Une brutalité aux multiples et impensables visages. Comment supportent-elles ces oppressions? D’où vient ce terrible acharnement? Quatre générations de femmes afghanes répondent à ces questions à travers le pays. Même si par sécurité, la réalisatrice a souvent caché leur nom et changé leur lieu de vie, des paysannes, des citadines, des anciennes combattantes et des chefs d’entreprise désignent leurs bourreaux, racontent leur quotidien et leur douleur, partagent leurs espoirs et leurs combats. Un million d’Afghans ont quitté leur pays depuis le retour des talibans mais pour les femmes qui restent, le cauchemar continue. La santé des Afghanes se dégrade. Le nombre de suicides explose. Terrifiant.