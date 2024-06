Dans Ménopauses, quand les femmes en parlent, la documentariste Julie Talon donne à entendre le vécu des femmes.

« La ménopause peut être comparée à un voyage en bateau. Parfois la mer est calme et tout se passe bien. Si la mer est agitée, le passage est plus difficile. Mais ce qu’on peut affirmer, c’est que la traversée se termine toujours bien. » Ces mots extraits d’un vieux reportage télé en disent long sur la perception par la société, et en particulier par les hommes, de la ménopause. « On nous signifie que ça n’intéresse pas le corps médical de parler avec nous de cette période, explique une femme d’âge mur. C’est une histoire de gonzesses. Probablement d’hystérie. Parce que quand même, avoir des palpitations et ne pas dormir, on s’en fout. Sauf que ça génère un mal-être incroyable. »



Julie Talon, à qui l’on devait déjà l’excellent Préliminaires, est partie à la rencontre de douze femmes qui vivent la ménopause et racontent leur malaise. Le flou mental, les vertiges, les insomnies. Les crises d’angoisse, la déprime, la prise de poids et la grande fatigue… La libération, parfois, aussi. Un documentaire aussi fin que nécessaire.