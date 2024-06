Minisérie anglaise chargée d’émotion diffusée sur France 2 ce soir, Pour Marnie voit un couple se diviser à propos des soins à apporter à son enfant.

Le scénariste de His Dark Materials, Jack Thorne, tourne le dos à la fantasy pour entrer de plain-pied dans le réel et offrir Pour Marnie, une somptueuse minisérie autour du combat mené par un couple auprès de leur jeune ado de 13 ans, touchée par une forme rare de myopathie. Marnie en souffre depuis la naissance. Quand son état s’aggrave et qu’elle plonge dans le coma, Nicci (Sharon Horgan) et Andrew (Michael Sheen) se retrouvent confrontés au corps médical qui refuse l’acharnement thérapeutique, aux tracas légaux, aux ingérences extérieures du quotidien, et surtout à eux-mêmes. Car Nicci et Andrew sont divisés entre la nécessité du maintien en vie de leur fille ou le lâcher-prise.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dans ce récit chargé d’émotion et d’électricité qu’est Pour Marnie, Michael Sheen (Masters of Sex, Good Omens) et Sharon Horgan (Bad ­Sisters) sont formidablement prodigieux de justesse. La narration choisie par Jack Thorne parcourt les lignes de fractures qui déchirent le couple parental ou leurs rapports au monde médical. Parfois il plonge profondément dans la plaie, mais jamais ne jette le blâme sur aucun protagoniste, pas même la médecin en charge de Marnie, ­Samantha (Noma Dumezweni), qui n’a pas le rôle le plus facile en garante des intérêts communs. Surtout, Thorne ne peut résister au besoin vital d’offrir de beaux moments de respiration et de joie, dans un mouvement oscillatoire des plus vibrants.