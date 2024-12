Les 2 séries à suivre cette semaine: Kerviel et No Good Deed

Jérôme Kerviel, l’homme qui a fait perdre 5 milliards à sa banque, est au centre d’une mini-série, tandis que Lisa Kudrow (Friends) dévoile un côté obscur dans les beaux quartiers de Los Angeles.

Kerviel, le trader de la Générale

Janvier 2008: la Société Générale, fameuse banque française, annonce une perte record de 5 milliards d’euros; l’œuvre, selon elle, d’un individu isolé, trader de cette même banque. Un certain Jérôme Kerviel. Il sera notamment condamné, rappelez-vous, à rembourser 4,9 milliards d’euros (!!!). L’ex-ennemi public numéro un s’explique ici longuement. La mini-série donne aussi la parole aux membres de la hiérarchie de “la Générale”, comme aux journalistes et aux avocats -même François Hollande intervient.



Ultra-documentée, elle révèle le b.a.-ba du trader, distille quelques notions de storytelling, et ne manquera pas de faire méditer sur l’influence des puissances de la finance… Une seule personne peut-elle être l’unique responsable d’une telle déroute? Un docu-série efficace et absolument passionnant. Marcel Ramirez

Kerviel: un trader, 50 milliards****, de Fred Garson, sur HBO Max.

Derrière la façade

“Parfois la maison de vos rêves peut devenir un véritable cauchemar.” Déjà créatrice pour Netflix de la série Dead to Me, comédie noire en trois saisons emmenée par Christina Applegate et Linda Cardellini, l’Américaine Liz Feldman est à la barre de ce nouvel ensemble de huit épisodes situant son action dans les quartiers chics de Los Angeles. Lydia et Paul (Lisa Kudrow et Ray Romano) se résolvent à mettre en vente leur splendide villa de style espagnol des années 1920, suscitant ainsi une excitation singulièrement frémissante chez ses potentiels acheteurs. Trois couples très différents rivalisent bientôt d’ingéniosité pour décrocher la timbale. Mais de sombres secrets liés au lieu refont surface, contraignant les propriétaires à se confronter à leur délicat et douloureux passé…



Le point fort de No Good Deed tient indéniablement à son casting, qui rassemble quelques visages bien connus des amateurs et amatrices de séries: Lisa Kudrow (Friends), Ray Romano (Everybody Loves Raymond), Linda Cardellini (Dead to Me, donc), Abbi Jacobson (Broad City), Denis Leary (Rescue Me), Kate Moennig (The L Word)… Parmi d’autres. Invitant à venir voir les vérités peu ragoûtantes qui se cachent sous la surface bien policée des apparences, l’ensemble rappelle, au fond, dans son ton, un classique populaire, et gentiment mordant, comme Desperate Housewives.

Parfois drôle, le résultat, ouvertement choral, s’avère surtout très inégal, la série, riche en rebondissements plus ou moins improbables, versant volontiers dans les excès grimaçants et caricaturaux. Si son écriture et son interprétation manquent souvent de finesse, cette fantaisie acidulée, qui hésite constamment entre l’humour et le mystère, reste relativement efficace. Nicolas Clément