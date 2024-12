Les 10 meilleures séries 2024 selon la rédaction de Focus

L’heure est aux bilans. Durant toute cette semaine, retrouvez sur le site Focus les tops de la rédaction. Première épisode: les séries!

Le top de Nicolas Clément

1.Samuel sur Arte.tv



2. The Curse sur Showtime



3. Somebody Somewhere (saison 3) sur HBO Max



4. Carol & the End of the World sur Netflix

5. La Mesías sur Arte.tv

6. Big Boys (saison 2) sur Channel 4

7. DJ Mehdi: Made in France sur Arte.tv

8. The Responder (saison 2) sur BBC One/Be TV

9. Pachinko (saison 2) sur Apple tv+

10. Solar Opposites (saison 5) sur Disney+

Le top de Nicolas Bogaerts

1. Mon petit renne sur Netflix



2. Little Bird sur Arte.tv



3. Get Millie Black sur HBO Max



4. Somebody Somewhere (saison 3) sur HBO Max

5. Shogun sur Disney+

6. La Mesías sur Arte.tv`

7. True Detective (saison 4) sur HBO Max

8. Split sur France TV / Auvio

9. Such Brave Girls sur Be Series

10. The Actor sur Arte.tv

Le top de Marcel Ramirez

1. Ne dis rien sur Disney+



2. The Bear (saison 3) sur Disney+



3. Mon petit renne sur Netflix

4. Ripley sur Netflix

5. Slow Horses (saison 4) sur Apple TV+

6. Hacks (saison 1 et 2) sur Netflix

7. Rivals sur Disney+

8. Intérieur Chinatown sur Disney+

9. Espion à l’ancienne sur Netflix

10. Bad Sisters (saison 2) sur Apple TV+