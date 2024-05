En télé ce soir: une enquête effarante sur le business de la vieillesse

Le documentaire Hold-up sur les vieux sur Arte analyse la manière dont nos aînés sont considérés et pris en charge en Europe, scandales inclus.

Documentaire de Laurence Delleur et Nathalie Amsellem.

Vieux continent. L’Europe a rarement aussi bien porté son nom. En 2020, les plus de 65 ans y représentaient 20 % de la population et les chiffres devraient dépasser les 30 % d’ici 2050, d’après les projections. Ce vieillissement coûte cher. Très cher même. La prise en charge de la dépendance et de la santé des personnes âgées pourrait représenter 30 % du produit intérieur brut européen d’ici 2070. Pour soulager les finances publiques, de nombreux États ont fait le choix de confier le grand âge aux bons soins du secteur privé. Un gisement d’or gris exploité par de grands groupes qui tirent les coûts vers le bas pour augmenter leurs marges. C’est qu’en Europe, le marché est dominé par trois multinationales. Toutes d’origine française: Korian (devenu Clariane), Orpea (devenu Emeis) et Domusvi.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Couches et biscottes rationnées, manque de personnel, personnes âgées délaissées, abandonnées dans leurs excréments… Un immense scandale a éclaté en 2022 et un livre, Les Fossoyeurs, a carrément ébranlé le secteur. Il explique comment Orpea a rogné sur les soins et l’alimentation de ses pensionnaires pour doper ses cours de bourse. Rythmé par les commentaires de résidents, de salariés, d’une directrice d’Ehpad, d’économiste et autres journalistes, le documentaire de Laurence Delleur et Nathalie Amsellem se demande comment le capitalisme s’est emparé de nos ultimes années de vie et à quel prix. Un zoom consternant et effrayant sur les marchands de vieillesse aux quatre coins de­ l’Europe.