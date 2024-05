La Russie, la Chine et l’Iran entretiennent des liens de plus en plus profonds. De quoi inquiéter la communauté internationale. Arte nous propose une enquête ce mardi soir sur ces alliés du pire.

Tirs de chars, courses d’obstacles, épreuves de déminage… Les images de l’édition 2022 organisée au Venezuela à laquelle ont participé la Russie et 34 pays amis, quasiment tous sous sanctions internationales, font froid dans le dos. Les Army Games, organisés chaque année par Vladimir Poutine depuis sa première invasion de l’Ukraine en 2014, s’apparentent à un tour de force. D’après le président russe, ces jeux militaires apportent une contribution considérable au renforcement de partenariats constructifs pour assurer la sécurité des pays participants. Ils montrent surtout qu’il n’est pas seul et peut compter sur de puissants alliés. À commencer par la Chine et l’Iran. La guerre en Ukraine est une clarification inédite des liens qui les unissent. Et un sérieux avertissement pour l’Occident.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Après des années de rapprochement silencieux, ces trois régimes autoritaires qui entendent restaurer leur puissance impériale signent des partenariats historiques et cherchent à peser sur l’échiquier mondial. Ce documentaire de géopolitique particulièrement dense mais toujours limpide, à la fois passionnant et effrayant, donne la parole à des analystes et interlocuteurs de renom mais aussi à des officiels chinois, iraniens et russes souvent arrogants. Création de nouvelles organisations internationales, volonté de dédollarisation, fake news d’endoctrinement, entraînements militaires conjoints de plus en plus fréquents… Zoom sur une guerre mondiale sans fumée.