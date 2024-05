La Palme d’or à l’Américain Sean Baker pour «Anora»: voici le palmarès complet de Cannes 2024

Le cinéaste américain Sean Baker a reçu la Palme d’or pour « Anora ». Découvrez ici le palmarès complet du festival de Cannes 2024.

Le cinéaste Sean Baker a reçu à 53 ans la Palme d’or pour « Anora », un thriller new-yorkais qui passe des bas-fonds aux villas de luxe des oligarques russes, et laisse augurer d’un renouveau du cinéma indépendant américain. « Ce film est magnifique, empli d’humanité (…) Il nous a brisés le coeur », a déclaré la présidente du jury et réalisatrice de « Barbie » Greta Gerwig avant de lui remettre le prix.

« Nous devons faire des films pour qu’ils sortent en salles », a lancé le réalisateur américain Sean Baker en recevant sa Palme d’or lors du 77e Festival de Cannes pour « Anora » qu’il dédie également « à toutes les travailleuses du sexe ». « Je sais que je vais continuer à lutter en faveur du cinéma. Nous devons lutter pour faire des films qui sortent en salles. Il faut que le monde se rappelle que voir un film sur son téléphone portable ou à la maison ce n’est pas la manière de voir des films », a martelé l’Américain de 53 ans.

Voici le reste du palmarès du festival de Cannes 2024:

Grand Prix: le film « All we imagine as light » est récompensé du Grand prix du Festival de Cannes. Il a été réalisé par l’Indienne Payal Kapadia.

Prix du jury: le film « Emilia Perez » de Jacques Audiard est à nouveau récompensé ce soir. Il reçoit le prix du jury.

Prix de la mise en scène: le réalisateur portugais Miguel Gomes reçoit le prix de la mise en scène pour son film « Grand Tour ».

Prix spécial du jury: le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof, 51 ans, a reçu un prix spécial du jury pour son film « Les graines du figuier sauvage » après être parvenu à fuir clandestinement le régime des mollahs. Le prix est un symbole de soutien aux artistes iraniens victimes de la répression et une consécration pour un réalisateur qui a bravé la censure pendant des décennies avant de se résoudre à l’exil.

Prix d’interprétation masculine: l’Américain Jesse Plemons a été récompensé par le prix d’interprétation masculine pour son rôle dans « Kinds of Kindness » du Grec Yorgos Lanthimos.

Prix d’interprétation féminine: les actrices de la comédie musicale de Jacques Audiard « Emilia Perez », dont l’actrice transgenre Karla Sofía Gascón, Selena Gomez et Zoe Saldana, ont reçu un prix d’interprétation féminine commun. Karla Sofía Gascón, qui a entamé sa transition de genre à 46 ans, est la révélation de ce film dont elle tient le rôle principal, celui d’un narcotrafiquant qui se sent profondément femme et change de genre. Elle est la première actrice transgenre à recevoir ce prix.

Meilleur scénario: le prix du meilleur scénario est attribué à la Française Coralie Fargeat pour « The Substance ».

Caméra d’Or: « Armand », présenté dans la section Un certain regard, sur une mère célibataire dont le fils est accusé d’avoir abusé d’un autre garçon à l’école, a reçu la Caméra d’or, qui récompense un premier film toutes sections confondues.

Prix du meilleur court métrage: Nebojša Slijepcevic reçoit le prix du meilleur court métrage pour « The Man Could Not Remain Silent ».