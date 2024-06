En télé ce soir: Ok Joe! ou la face obscure de la Libération

En 1976, l’écrivain Louis Guilloux publiait Ok Joe! Un court roman qui mettait au jour les agissements inavouables des libérateurs américains en 1944. Dans un documentaire passionnant, Philippe Baron raconte son histoire.

Le roman Ok Joe! trouve ses racines en août 1944, lors de la libération de la Bretagne, Louis Guilloux devient pour plusieurs semaines l’interprète officiel de la mairie de Saint-Brieuc auprès des troupes américaines. Abus sexuels, meurtres… L’écrivain est aux premières loges pour constater les exactions commises par des GI envers les populations civiles françaises. Les faits sont méconnus. Une vague de viols évaluée à plusieurs milliers a accompagné le débarquement de Normandie. L’arrivée de jeunes soldats yankees dans cette France de l’ouest qui vivait sans eau courante et électricité, comme à l’écart du monde.



Le scénario est souvent le même. Des soldats américains ivres tentent de violer des jeunes filles. Parfois un proche s’interpose et se fait tuer. D’abord, avant les plaintes des autorités françaises, l’armée américaine a laissé faire. Puis, durant l’été 1944, la police militaire a traduit en justice 152 soldats américains pour viol parfois accompagné de meurtre, pendaisons publiques à la clé. Sur les 152, 139 étaient afro-américains alors qu’ils constituaient moins de 10 % du contingent. En 1976, ­Guilloux a raconté son expérience dans un court roman: OK, Joe! À l’époque passé inaperçu, le livre, réédité en 2022, est aujourd’hui considéré comme un témoignage précieux par les historiens. Philippe Baron est parti sur ses traces pour dévoiler une part obscure de la libération où le sexe se mêle à l’alcool, à la violence et au racisme.