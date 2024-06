Le documentaire Après la pluie revient sur les inondations meurtrières de 2021

En 2021, la région liégeoise subissait de graves inondations. Le documentaire Après la pluie prend du recul sur la catastrophe.

Bientôt trois ans après le 15 juillet 2021, les habitants des vallées de la Vesdre et de l’Ourthe pansent encore leurs plaies suite aux pluies diluviennes qui ont fait 41 morts et des milliers de sinistrés. Pendant trois ans, deux réalisateurs originaires de la région ont suivi des hommes et surtout des femmes qui se battent pour tenter de faire valoir leurs droits, envers et contre les assureurs qui minimisent ou les entrepreneurs véreux. Elles crient leur colère, tandis que des urbanistes tentent d’imaginer un futur résilient où la rivière serait un sujet du territoire plutôt qu’un objet qui empêche. Malgré un ton parfois très didactique, Après la pluie met en lumière les enjeux rencontrés par une société qui se soucierait de régénérer les territoires pour éviter de futures catastrophes climatiques.