[En télé ce soir] Le Théâtre Bolchoï, vitrine artistique et politique de la Russie

On compte le Bolchoï parmi les plus grands ballets classiques au monde. Plus qu’une vitrine artistique, le théâtre est aussi un outil pour les hautes sphères de l’État russe.

« Je ne peux plus supporter d’entendre les danseurs me dire: « Je fais tout ce que je peux. » Je n’ai que faire de leurs efforts. Tout le monde s’en fout. Qu’ils s’accrochent, jusqu’à ce qu’ils y arrivent. » Le directeur tyrannique du Ballet, Makhar Vaziev, observe en permanence depuis son bureau toutes les salles de classe. « Si ça les rend un peu nerveux, c’est loin de leur déplaire. Sans en avoir forcément conscience, beaucoup dansent pour moi. Ils savent très bien que leurs carrières artistiques dépendent pour une très large part de moi. » Financé par l’État et piloté par l’un de ses hauts fonctionnaires, le théâtre du Bolchoï est une vitrine artistique de la Russie intimement liée au Kremlin. « Il a de tout temps été un modèle réduit de l’État russe. Tant et si bien qu’à chaque tournant historique, il a reproduit les processus à l’œuvre au sommet du pouvoir. »

Danseuse étoile au Bolchoï, Olga Smirnova a décidé de quitter la Russie peut après l’invasion de l’Ukraine. © Kinescope Film/ZDF

Le documentaire de Philipp Mangold et Radik Golovkov se promène dans les coulisses de l’institution et en montre les rouages. Il suit les répétitions, rencontre danseurs, chanteurs, metteurs en scène et responsables… « Il suffit de mettre un pied dans le théâtre pour comprendre comment fonctionnent les relations entre les gens dans le régime actuel », explique la danseuse Olga Smirnova, qui a décidé de quitter la compagnie et le pays peu après l’invasion de l’Ukraine. Plongée sans précédent dans une institution en ruine de l’intérieur.