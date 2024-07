En télé ce soir: Bruce Springsteen superstar et un docu sur un berger solitaire à la gueule d’ange

Please write your introduction text here

Bruce Springsteen, le chanteur qui murmurait à l’oreille de l’Amérique

Documentaire de Thomas Boujut

Mercredi 31/07 à 22h50 sur Arte

De sa plume terre à terre et acérée trempée dans l’encre du cinéma, de la littérature et du rock’n’roll (ses trois principales sources d’inspiration avec la vérité du quotidien), Bruce Springsteen raconte depuis plus d’un demi-siècle son pays. Troubadour des temps modernes, chroniqueur d’une autre Amérique, celle des ouvriers et des oubliés de la société dans laquelle il est né, le boss a tendu aux États-Unis un miroir et au reste du monde une fenêtre reflétant aussi quelque part son image.

Bruce Springsteen © Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images

Après avoir consacré des documentaires à Vincent Lindon, Claude Sautet et Neil Young, Thomas Boujut se penche sur le cas du « patron ». Sur cet Italo-Irlandais, « archétype d’une famille américaine dont le dur labeur ne trouve son salut que dans l’espoir distillé par la religion« . Sur ses 400 chansons enregistrées en plus de 50 ans de carrière aux côtés du E Street Band, son rapport au 7e art et son engagement de tous les instants. Bâti sur un tas d’archives (des interviews de Bruce, de ses musiciens, d’Elliott Murphy, de David Bowie…) et riche en anecdotes, ce portrait est à son image: plein d’humanité. Cinquante-deux minutes qui laissent forcément un goût de trop peu.

Un pasteur

Documentaire de Louis Hanquet

Mercredi 31/07 à 00h50 sur France 3

Pour son premier long métrage, Grand Prix du documentaire national et Prix de la musique originale au dernier Fipadoc, Louis Hanquet n’a pas choisi a priori le sujet le plus funky de la planète. Il a décidé de marcher sur les pas d’un berger dans ses montagnes. De suivre un jeune mec mystérieux qui vit loin de tout et de tous avec ses bêtes.

De temps en temps une visite. De temps en temps un coup de fil… Félix, 32 ans et une gueule d’ange, mène une vie d’ascète dans les alpages. Homme de peu de mots, il s’occupe de son troupeau: rabote les sabots, nettoie les plaies. Et le protège de la menace qui rôde: les loups. Un Pasteur n’est pas un documentaire d’auteur neurasthénique. C’est une expérience. La découverte fascinante d’un métier en voie de disparition. Un film aux images splendides et quasiment muet rythmé par le bruit de la pluie, de l’orage, des brebis et des chiens. Un western moderne et pastoral qui raconte l’homme et ses bêtes face à la nature et aux aléas du climat.