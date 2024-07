Paradigma: le nouveau documentaire passionnant du réalisateur de “The Sound of Belgium”

Douze ans après le succès de The Sound of Belgium, Jozef Devillé, accompagné cette fois de Pablo Eekman, offre avec Paradigma, un étonnant objet cinématographique.

« La tradition, c’est juste la pression sociale qu’exercent les morts. » Réalisateur notamment du formidable documentaire The Sound of Belgium (2012), sur les années new beat, le Bruxellois Jozef Devillé s’associe à son collaborateur de longue date Pablo Eekman afin de signer cet ambitieux essai cinématographique entièrement composé d’images d’archives. Convaincus que « les messages du passé façonnent le futur« , les deux compères regardent dans le rétroviseur pour mieux interroger et déconstruire les immuables paradigmes (argent, succès, ordre, croissance…) qui déterminent la marche du monde. Au lendemain d’élections déprimantes à mourir, c’est peu dire que cet étonnant ovni tombe à point nommé. Fruit d’un vertigineux travail de montage, le film, narré par l’excellente chanteuse gantoise d’origine éthiopienne Meskerem Mees, nous invite à imaginer de nouveaux récits collectifs pour tenter de sortir enfin la société de la boucle infernale qui l’emprisonne et la détruit. Passionnant!