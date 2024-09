Chasseurs de têtes sur Arte.tv: une comédie noire façon Jo Nesbø

Fatigué des séries américaines à gros budget? Voici, sur Arte.tv, Chasseurs de têtes, alternative norvégienne au parfum coeno-tarentinien.

Ils sont nombreux, les ambitieux qui, après quelques refus, décident de légèrement modifier leur CV pour décrocher un entretien dans l’entreprise star leur promettant de peut-être enfin décrocher le job de leur rêve. Roger Brown, personnage principale de la nouvelle série d’Arte Chasseurs de têtes, n’a pas peur d’aller trop loin: il se prétend issu d’une famille aisée -il est en fait d’origine modeste- et, en vérité, son nom est Roger Pedersen… Grâce à son bagou et à une détermination sans faille, il parvient à être embauché chez Alfa, prestigieux cabinet de recrutement basé à Oslo. Roger impressionne par son appétence et son professionnalisme, mais tout va basculer lorsque le PDG de la grande compagnie pétrolière Njord Oil décède soudainement. Roger se rend à Londres pour auditionner un prétendant au poste désormais vacant. Sur place, il s’éprend de Diana, jeune commissaire d’exposition, norvégienne elle aussi. Pour l’impressionner, il multiplie à nouveau les mensonges. À court d’argent, il décide de se lancer, avec l’aide d’un malfrat médiocre, dans le vol et le recel d’œuvres d’art. Tout ne va pas tarder à tourner de travers…

Si au départ, on peut s’attendre à un énième The Office, à la sauce norvégienne cette fois, avec ces deux Pieds Nickelés s’imaginant génies du crime, on pense immédiatement au Fargo des frères Coen. On retrouve le même humour cynique, la même ironie et la même violence (même si celle-ci, parfois extrême, lorgne plutôt du côté de chez Quentin Tarantino).

© Arte.tv

Inspiré d’un des (nombreux) best-sellers de l’écrivain norvégien Jo Nesbø, les larcins et les morts se multiplient inexplicablement. Aussi, la série déroule de nombreuses sous-intrigues: bien sûr, la police est sur le coup, avec la charismatique Thommessen, détective férue d’attention et… d’activités plus frivoles. Mais il y a aussi ce gang de facteurs, enquêtant, eux, en sous-marin, sur la disparition d’un de leurs collègues. Et qui est cette mystérieuse Anglaise nommée Kelly, qui sème peur et chaos à la ronde ?…

On ne s’y perd pas pour autant, et malgré leur morale plus que douteuse, on suit, fébrile, les infortunes de Roger et de son affligeant acolyte Ove. Tant pis si cela nous mène jusqu’au fin fond d’une cuve emplie de poissons pourris à l’odeur nauséabonde et presque palpable… Leur chance? Les méchants à leurs trousses sont parfois eux aussi bêtes à manger du foin… On craint par moments que, justement, la série aille trop loin dans le ridicule. Mais elle parvient à maintenir une tension oppressante, grâce notamment à une mise en scène élégante, des acteurs certes peu connus dans nos contrées mais tous parfaits dans leurs rôles, et une B.O. raffinée (tiens, The Streets!).

On n’emploiera peut-être pas ici le mot « génial », mais avouons que la série propose des rebondissements à foison, de l’action, du suspense, pour une fable crasseuse et haletante. Oslo n’est pas L.A., mais Chasseurs de têtes n’a finalement pas grand-chose à envier à ses équivalents américains à gros noms.