Dans Arcadian, Nicolas Cage campe un père qui tente de survivre avec ses deux fils adolescents face à des créatures féroces qui s’en prennent aux humains une fois la nuit venue.

Nicolas Cage n’en finit plus de tourner. Dans Arcadian, singulier petit film de genre signé Benjamin Brewer (The Trust avec Elijah Wood et… Nicolas Cage), il campe un paternel à l’amour inconditionnel qui tente de survivre avec ses deux fils adolescents, sortes de faux frères ennemis, dans un monde futuriste où, la nuit venue, des créatures féroces rôdent et s’en prennent sauvagement aux humains…

Au croisement étonnant entre le sobre drame champêtre, le récit de transmission et l’horreur post-apocalyptique, cette curiosité crépusculaire convoque un imaginaire vampirique et l’univers des contes (façon grand méchant loup). Filmé en Irlande de manière très réaliste (caméra à l’épaule), Arcadian a le mérite de tenter des choses, en dépit de ponctuelles maladresses visuelles et narratives.