Ce soir sur La Trois: l’opération Moïse pour exfiltrer les Juifs éthiopiens

Moïse, c’est l’histoire d’une opération secrète par avion pour exfiltrer des Juifs éthiopiens réfugiés au Soudan.

L’Opération Moïse, c’est de grandes et secrètes manœuvres durant lesquelles une compagnie charter a remplacé ses touristes par des réfugiés et le gouvernement belge gentiment a fermé les yeux. En 1984, à Bruxelles, c’est l’explosion des vols bon marché pour les destinations de vacances et la compagnie TEA s’est spécialisée dans le secteur du soleil.



Contacté par le numéro 2 du Mossad, l’homme d’affaires Georges Gutelman accepte de la mettre à son service pour sauver des hommes et des femmes menacés par la famine et des représailles religieuses. Le documentaire d’Angélique Stassin et Grégory Goethals raconte les vols secrets, les morts et les naissances à bord, les hôtesses transformées en infirmières. Il revient aussi sur la fin d’une compagnie qui a évacué au cours de l’opération Moïse 8 600 Juifs éthiopiens du Soudan vers Israël. Hallucinant.