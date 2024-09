Premier long métrage réalisé par Sofia Coppola, Virgin Suicides a marqué les esprits dès sa sortie en 1999.

On célèbre cette année les 25 ans du premier long métrage de Sofia Coppola, dans lequel la réalisatrice américaine mettait déjà en place ce qui deviendra le motif phare de sa filmographie: celui de la femme captive (voir encore son tout récent Priscilla). Adapté de Jeffrey Eugenides, Virgin Suicides fait le portrait mélancolique et éthéré de sœurs adolescentes étouffées par des parents surprotecteurs dans une petite ville du Michigan au mitan des années 70.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Objets d’une fascination trouble, elles flânent vers leur destin tragique sans jamais révéler tous leurs sombres mystères… Embrassant la légèreté et l’horreur, la drôlerie et le drame, propres à l’adolescence, le film, qui déploie des trésors d’envoûtants sortilèges stylistiques, encapsule avec une rare pertinence les forces puissamment contradictoires qui agitent l’innocence et les rêves d’une jeunesse sacrifiée sur l’autel d’un réel implacable et cruel. La musique, sublime, du groupe Air exacerbe la beauté empoisonnée de l’ensemble.