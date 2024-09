Ce soir sur France 4: Suprême NTM, le film!

Si le rap français est né avant Suprême NTM, il a connu un sacré coup de boost grâce à eux. Le film Suprêmes revient sur les débuts fracassants du duo.

Le défi était de taille: raconter par le biais de la fiction la naissance de l’aventure Suprême NTM, cultissime groupe pionnier du rap en France dont les textes, essentiels, ont très tôt été porteurs d’une dimension pratiquement visionnaire et prophétique. Adepte d’un cinéma engagé en mode guérilla DIY, c’est Audrey Estrougo (Encore un printemps, Une histoire banale, La Taularde) qui s’y colle.



Réalisatrice autodidacte qui a grandi, tout comme Suprême NTM, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, elle profite du récit de la mise en orbite des comètes Kool Shen et JoeyStarr pour tailler un costard à l’éternel mépris des politiques et des médias sur la question de la banlieue. Dans la peau des deux inénarrables frères pétards, les jeunes espoirs Sandor Funtek et Théo Christine, investis, font solidement le job. À l’arrivée, si Suprêmes, long métrage qui charrie une forte dimension mémorielle, n’évite pas forcément tous les écueils du biopic classique, son énergie live, elle, fout carrément les poils.

À 21h10 sur France 4.