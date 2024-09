Il ne faut pas jeter la pierre à Brad Pitt et George Clooney. Ils font de leur mieux pour mettre leur charisme et leur aura de stars au service de Wolfs, comédie d’action produite par Apple TV+.

Wolfs fait beaucoup parler de lui, mais pour de mauvaises raisons. Peu avant sa première mondiale à la Mostra de Venise, sa sortie en salles a été purement et simplement annulée. À l’exception d’une poignée de cinémas américains, le film ne sortira que sur la plateforme de streaming d’Apple, bailleur de fonds du projet.

Les rôles principaux sont tenus par deux des plus grandes stars du cinéma encore en activité: les grands potes Brad Pitt et George Clooney, qui n’avaient plus travaillé ensemble depuis le loufoque Burn after Reading (2008) des frères Coen. La réalisation et le scénario ont été confiés à Jon Watts, salué pour les trois derniers Spider-Man. Apple a mis sur la table un gros tas de billets et Clooney et Pitt étaient prêts à réinvestir une partie de leur salaire astronomique dans la sortie du film en salles. Mais en vain: Wolfs atterrit directement sur Apple TV+.



Dans l’industrie ciné, cette décision a enflammé les débats. N’y a-t-il plus de public pour le cinéma, même avec Clooney et Pitt? Se trompe-t-on à propos de leur force d’attraction sur les jeunes ? Ou est-ce qu’Apple a beaucoup d’argent et d’expertise dans le domaine de la technologie, mais n’en touche pas une en matière de cinéma? Il semble en effet que la multinationale mise sur les mauvais projets, très coûteux, et ne sait pas comment s’y prendre pour les lancer sur le marché. Argylle et Fly Me to the Moon ont connu un échec cuisant, et Napoléon a déçu.

Il y a beaucoup moins à dire sur le film lui-même. Clooney et Pitt jouent des nettoyeurs presque jumeaux: des pros capables de résoudre toutes les situations d’urgence, à la manière du Mister Wolf incarné par Harvey Keitel dans Pulp Fiction. Grande est leur surprise lorsqu’ils se retrouvent tous deux engagés pour faire disparaître le cadavre d’un jeune homme de la suite d’hôtel d’une procureure. Et grande est leur contrariété de devoir travailler ensemble, surtout lorsqu’un sac rempli de drogue provenant de la mafia albanaise complique leur routine et que la nuit s’annonce difficile.

Regarder Clooney et Pitt se chamailler pour savoir qui a la plus grosse est plaisant. Ils ont le charisme et l’enthousiasme nécessaires pour donner vie aux scènes de dialogues. Mais ça n’empêche pas le film de se planter. Ces dialogues manquent d’humour et de piquant. La quatrième blague sur l’âge avancé des fixeurs fait plus froncer les sourcils que rire. Et les deux stars doivent faire semblant de ne pas pouvoir se pifer pendant trop longtemps. On sait déjà où ça va, et ça y va. Avec une lenteur atroce, et une intrigue plus interchangeable qu’un gobelet consigné à un festival.

Clooney et Pitt sont des rois du divertissement, mais Jon Watts semble penser qu’il suffit qu’ils soient là pour que les scènes tournent toutes seules. Ce n’est pas tout à fait vrai. Ces loups-là ne sont pas à abattre, mais ils sont trop doux que pour attirer les gens au cinéma. Ca tombe bien, ils n’y seront pas.