Ce soir sur France 2, Jean Dujardin dans les bottes de Zorro

D’Alain Delon à Douglas Faibanks, Zorro/Diego de la Vega a été incarné 21 fois à l’écran. Mais c’est des bottes de Guy Williams, (Zorro de Disney de 1957 à 1961) que Jean Dujardin se chausse.

Jean Dujardin s’en sort avec les honneurs, et quelques ricanements idoines. Le voir jouer à Zorro et matérialiser, a posteriori, un rêve de gosse, a quelque chose de la jubilation contagieuse. Mais elle ne suffit pas toujours pour hisser une série et ses personnages (Bernardo et Garcia font le job) à la hauteur de la mythologie et de ses sous-textes.



Benjamin Charbit et Noé Debré alourdissent l’intrigue de cape et d’épée d’une fatigante crise de la quarantaine, ventripotente et anachronique. Passé au tamis du détournement, du pastiche et de l’autodérision via Jean Dujardin, Zorro tente d’atténuer la douloureuse nostalgie de ses idoles, comme pour s’empêcher de vraiment jouir de ses rêves.