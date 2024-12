Ce soir sur Be Series: Funny Woman bouscule les swinging sixties

La présence de Gemma Arterton relève considérablement l’attrait de Funny Woman, cette série adaptée d’un roman de Nick Hornby.

Sans la prestation débridée de Gemma Arterton dans le rôle de Barbara Parker, une ex-miss du nord de l’Angleterre propulsée sous les projecteurs de la comédie, Funny Woman pourrait paraître too much. Cette ouvrière dans une usine de Blackpool va, au milieu des swinging sixties, plaquer fiancé et famille pour tenter sa chance à Londres sous pseudo. Plafond de verre, boys club, quolibets et sexisme se dressent sur sa route. Autant d’obstacles qu’elles contourne ou dont elle se moque avec une bonne dose d’effronterie, de désinvolture et de détermination.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Loin de se contenter d’un humour bon enfant, la série scénarisée par l’actrice Morwenna Banks (vue dans Skins et Shameless) sulfate les années 60 et leur mythologie progressiste, la télé de papy et les mœurs hypocrites des capitales. Pas très loin derrière les traces laissées par The Marvelous Mrs Maisel, elle prend le risque d’une comparaison qui n’est pas toujours à son avantage. Au-delà de la vivifiante prestation de Gemma Arterton, les seconds rôles font un peu pâle figure. Cela déforce le propos d’une série qui pourtant ne manque ni de panache, ni de drôlerie, ni de férocité.