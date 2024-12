Ce soir sur Arte: une armée des romantiques en ordre de marche

Au début du XIXe siècle, un nouveau courant, le romantisme, déferle sur la France, prônant l’engagement artistique et la conscience politique.

De jeunes artistes mènent leur révolution et donnent vie à des œuvres qui vont bouleverser la société française. Quasiment dix ans après Les Aventuriers de l’art moderne qui racontait la vie intime des artistes et des intellectuels de la première moitié du XXe siècle, L’Armée des romantiques remonte le temps et se penche sur la bande de jeunes exaltés emmenés par Alexandre Dumas, Victor Hugo et Eugène Delacroix qui décida de renverser le classicisme académique.



Cette série d’animation réussie, guidée par un énorme travail de recherche iconographique et dite par Cécile de France, se décline en quatre épisodes de 52 minutes et brosse des portraits de romantiques qui s’entrecroisent. Ceux de Sand, Gautier, Nerval, Baudelaire. Berlioz, Courbet, Manet, Flaubert. L’Histoire de l’art autrement.