Les Femmes au balcon, la comédie horrifique de Noémie Merlant

Les Femmes au balcon nous plonge à Marseille, un jour de canicule, dans pas si longtemps. Elise, Nicole et Ruby y sont calfeutrées dans leur appartement, havre momentané de paix quand le feu du patriarcat brûle hors les murs.

Mais quand les trois femmes s’aventurent dehors, et poussent jusque chez le bellâtre qui leur faisait de l’œil dans l’immeuble d’en face, la réalité les rattrape. Elles vont devoir faire leur la violence du monde pour se défendre.



Avec Les Femmes au balcon, Noémie Merlant signe une comédie horrifique baroque et excessive, qui lorgne du côté de l’esthétique de la movida, et d’une pensée féministe combative et radicale. Ca déborde, c’est parfois maladroit, mais ça revendique, aussi, usant du cinéma pour donner à voir autrement des corps féminins joyeux, libres, désirants, mais en tant que sujets, tournant le dos pour de bon à la femme objet.