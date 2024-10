Ce soir sur Arte, Paul Newman et Robert Redford en duo de choc dans L’Arnaque

En 1973, quatre ans donc après le succès de Butch Cassidy and the Sundance Kid, le réalisateur américain George Roy Hill réunit à nouveau à l’écran Paul Newman et Robert Redford pour The Sting (L’Arnaque).

D’une maîtrise narrative absolument sans faille et d’une intelligence d’écriture tout simplement hors norme, le film met en scène la vengeance, sous forme de vaste arnaque élaborée, de deux charmants escrocs sur un implacable caïd de la pègre dans le Chicago des années 1930…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Humour, classe et panache irriguent de bout en bout ce divertissement de très haut vol où l’étincelant tandem d’interprètes stars régale la galerie en y ajoutant une subtile pointe de mélancolie. Récipiendaire de sept Oscars (sur un total de dix nominations) l’année suivant sa sortie, cette pépite virtuose et jouissive à souhait n’a depuis jamais cessé d’exercer sa considérable influence (des films Snatch et Ocean’s Eleven aux séries Better Call Saul et Only Murders in the Building, parmi d’autres). Un pur régal.