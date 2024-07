Ce soir en télé, une enquête édifiante sur l’addiction mondiale aux médicaments

La planète est devenue accro aux produits de l’industrie pharmaceutique. Sanitairement, psychologiquement et économiquement, la note est salée.

« Avant, je ne prenais pas de médicaments parce que je me disais que ça allait me tuer. Maintenant que je sais que j’y vais tout droit, il vaut mieux que je les prenne. L’ennemi a une mitrailleuse et moi un couteau suisse. » Au Portugal, Louis consomme de la morphine, de l’insuline, des régulateurs de transit, des vitamines diverses et variées. Aux quatre coins du monde, l’humanité est devenue accro aux solutions de l’industrie pharmaceutique. Cette dernière ne promet pas seulement la guérison. Elle vend le bien-être, la performance, le contrôle. Aide à la concentration, remède à la dépression, potion contre la fatigue, lutte contre le VIH et assistance à mourir…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Arnaud Robert et Paolo Woods suivent six personnes cherchant chacune dans les médicaments une réponse à leurs souffrances, aussi différentes soient-elles. Happy Pills brosse une galerie de portraits inattendue et souligne quelques chiffres tout aussi surprenants. En Afrique de l’Ouest, la saisie d’antidouleurs illégaux est passée de 10 kilos à 215 tonnes en sept ans…