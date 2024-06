Ce soir en télé: un brillant western signé Audiard

La Trois nous propose de (re)découvrir Les Frères Sisters, une goûteuse incursion de Jacques Audiard dans le champ du western.

Alors que Jacques Audiard a fait vibrer la Croisette en mai dernier avec Emilia Perez, Prix du jury et Prix d’interprétation féminine pour l’ensemble des actrices à la clé, La Trois propose de se replonger dans son antépénultième long métrage, l’irrésistible -et très masculin, pour le coup- Les Frères Sisters. Adapté d’un déjà savoureux roman de l’auteur canadien Patrick deWitt, ce premier film américain de la carrière d’Audiard revisite de manière insolite les codes du western en s’attachant à un tandem de frangins tueurs (les impeccables John C. Reilly et Joaquin Phoenix) lancés dans une équipée sanglante qui se transforme insensiblement en un véritable voyage initiatique sur fond de ruée vers l’or.



Entre violence, humour et tendresse, l’exploration du lien fraternel se double ici d’une fine auscultation du rapport au père, avec en point de mire pour les personnages un étonnant projet qui se dessine: la nécessité de se réinventer au cœur même d’une tradition peu encline au changement.