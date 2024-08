Ce soir en télé: le portrait d’Uma Thurman, actrice engagée

Révélée par Quentin Tarantino, Uma Thurman a construit une carrière singulière. Arte lui tire le portrait et revient sur ses engagements.

Elle a tourné avec un Monty Python et Stephen Frears avant de se faire repérer par Quentin Tarantino pour Pulp Fiction. Elle a préparé Kill Bill comme une athlète olympique alors qu’elle était en train d’allaiter. Et a subi le harcèlement sexuel d’un certain Harvey Weinstein. Élevée par des parents intellectuels et bohèmes qui prônaient l’ouverture au monde, Uma Thurman faisait la couverture de Vogue à seulement 15 ans. « La mode m’a habituée à être regardée mais je n’ai pas aimé ce que j’en ai vu. Je trouve son industrie trop futile. Avec un seul mot d’ordre. Acheter plus pour paraître dix ans de moins et plaire aux hommes.«

Révélée dans Pulp Fiction, Uma Thurman développera par la suite une carrière singulière. © United Archives/kpa Publicity Stills

Lukas Hoffmann tire le portrait d’une jeune fille solitaire, d’une adolescente complexée révélée à elle-même par le théâtre qui se sentait bien plus à l’aise en jouant la comédie et en faisant semblant qu’en étant elle-même avec les autres. Mais aussi celui d’une femme forte, digne et blessée. Le tout avec des extraits de ses prises de parole en voix off mais aussi des propos de Terry Gilliam, de Quentin Tarantino et d’autres collaborateurs. Un doc éclairant malgré son manque d’originalité et son lot de futilités…