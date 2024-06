Alors que les caisses publiques se remplissent difficilement, des hommes et des femmes tentent de récupérer les pertes liées à l’évasion fiscale. Ce documentaire raconte la guerre contre les fraudeurs à travers la planète.

Ce n’est un secret pour personne. Financièrement à l’agonie, les gouvernements du monde entier ont désespérément besoin d’argent pour faire face aux défis de notre époque. Que ce soit le réchauffement climatique, l’insécurité alimentaire ou l’accroissement des inégalités. Où trouver le pognon? Là où il est. Les multinationales n’ont jamais été aussi riches qu’aujourd’hui. Et il y a une bonne… mauvaise raison à ce triste constat: la plupart d’entre elles sont passées maîtres dans l’art d’échapper aux impôts grâce à d’habiles montages fiscaux. Le Fonds monétaire international estime les pertes liées à cette évasion fiscale de recettes à 600 milliards de dollars par an à l’échelle de la planète… Des économistes, des juristes et d’anciens responsables politiques luttent contre cette intolérable situation. Ils ont formé la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises (ICRICT). Une commission pour la justice fiscale.



Tax Wars raconte en mode Guerre des étoiles (avec quelques passages en dessin animé) son combat sans merci contre les forces obscures de la mondialisation. C’est qu’il faut aujourd’hui repenser un régime fiscal vieux d’un siècle et aujourd’hui complètement inadapté. Alors que 800 millions de personnes sur cette Terre souffrent de la faim, les multinationales génèrent près de la moitié des échanges commerciaux dans le monde et elles ne paient quasiment pas d’impôts sur les bénéfices. Elles ont pris le contrôle de l’économie mondiale en s’appuyant sur les paradis fiscaux. Tax Wars zoome sur une gigantesque arnaque à l’échelle internationale (on a envie de jeter sa télécommande contre le mur après dix minutes) tout en démontrant une évidence pas très populaire: les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée.