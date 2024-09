Arte donne à (re)voir ce lundi soir Arabesque, classique de la comédie d’espionnage.

Trois ans après avoir réussi un tonique pastiche hitchcockien avec Charade, Stanley Donen signe en 1966, avec Arabesque, une pétillante comédie d’espionnage qui lorgne cette fois davantage du côté des James Bond. Situant son action à Londres, cette libre adaptation d’un roman policier de l’auteur américain Gordon Cotler embarque un professeur de langues anciennes fauché et séduisant (Gregory Peck) dans une improbable aventure visant à déjouer un sombre complot. Il devra, en chemin, faire équipe avec la troublante Yasmin Azir (Sophia Loren), reine du double (voire du triple) jeu…



Brillamment dialogué et riche en morceaux de bravoure, Arabesque allie suspense, humour, charme et action avec énormément d’esprit, de style et de savoir-faire. On savoure tout particulièrement sa mise en scène ludique et classieuse s’appuyant sur une musique luxuriante composée par Henry Mancini. Dans la foulée du film, Arte diffuse le documentaire Sophia Loren, une destinée particulière de Julia Bracher.