Ce jeudi soir sur Be 1: l’histoire d’un gourou criminel

Be TV diffuse ce jeudi soir la minisérie Godless John. L’histoire d’un gourou évangéliste qui s’est avéré un horrible violeur.

Les trois épisodes bien ficelés de Godless John reviennent sur un scandale qui a secoué le Brésil en 2018: João Teixeira de Faria, un gourou évangéliste, prétendu guérisseur, dont l’aura et la popularité ont touché jusqu’aux strates les plus hautes de la société, a été accusé de viols sur certaines de ses adeptes et condamné. Le récit est axé sur le point de vue de deux sœurs, arrivées quelques années plus tôt à Abadiânia, là où João (le « Jean sans dieu ») jouait les marchands du temple. L’une devient victime quand l’autre adhère sans réserve aux préceptes du manipulateur sans scrupules, jusqu’à ce que la vérité éclate.



Les images d’archives, habilement disséminées pour appuyer l’authenticité de l’histoire et son contexte, complètent une réalisation dynamique, alternant réalisme cru et atmosphère éthérée, propre à évoquer la confusion imposée par le violeur. Parfois jusqu’à l’écœurement. Les personnages, bien sculptés, contribuent à rendre ce qu’il faut de courage pour faire face à la culture du viol, et de lâcheté pour la laisser prospérer.