Time Bandits: la série qui nous plonge drôlement dans les couloirs du temps

Les trublions néo-zélandais Taika Waititi et Jemaine Clement signent un Time Bandits en série qui se montre fidèle à l’esprit du film culte de Terry Gilliam.

3 étoiles

Au printemps dernier, au moment de la sortie de son nouveau long métrage, l’irrésistible Los delincuentes (si vous ne l’avez pas vu, rattrapez de toute urgence ce film libre et hédoniste, assurément l’une des plus belles découvertes ciné de l’année!), le réalisateur argentin Rodrigo Moreno se plaisait à répéter en interview à quel point Time Bandits (Bandits bandits en VF) de Terry Gilliam avait été important pour lui. Sortie en 1981, cette comédie familiale empreinte de poésie fantastique est le deuxième effort réalisé par Gilliam en dehors du giron des Monty Python et le premier film de sa fameuse trilogie de l’imagination. On y suit les inénarrables aventures spatio-temporelles de Kevin, un jeune geek féru d’Histoire, et de six voleurs nains bien décidés à dérober les plus fastueux trésors à travers les âges.

Guère étonnant, dès lors, de voir aujourd’hui les attachants trublions néo-zélandais Jemaine Clement (Flight of the Conchords, What We Do in the Shadows) et Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok) s’emparer de ce matériau devenu culte pour en tirer une série délirante qui en dépoussière habilement le look et les enjeux tout en se montrant fidèle à son esprit de joyeuse sédition pop. S’associant pour l’occasion au Britannique Iain Morris, co-créateur de The Inbetweeners, ils orchestrent en effet pour la plateforme Apple TV+ un ensemble de dix épisodes qui dynamite lui aussi le cauchemar consommatoire de l’époque et la désolante apathie des masses laborieuses tout au long d’aventures échevelées vantant les vertus salutaires de l’audace et de l’imaginaire…



Voyage, voyage

Sur une trame quasiment identique au film d’origine (même si les six nains ont ici laissé place à une bande hétéroclite de voleurs), le résultat séduit par sa décapante liberté de ton et sa fantaisie absurde jouant des anachronismes et des inévitables paradoxes temporels. Dinosaures de la préhistoire, guerre de Troie, improbables superstitions du Moyen Âge, civilisation maya… Forcément plus diverses et variées que dans le film de Gilliam, les pages phares du grand livre d’Histoire sont ici revisitées dans le désordre avec ce qu’il faut de dérision et d’excentricité, même si l’ensemble, un brin répétitif, souffre parfois de légers problèmes de rythme qui donnent le sentiment d’une dilution un peu inutile. Côté casting, Lisa Kudrow (Friends) s’entête assez bizarrement à jouer comme dans une sitcom des années 90 au milieu d’une troupe de sympathiques seconds couteaux bien décidés, eux, à donner vie à une série des années 2020. À l’arrivée, ce nouveau Time Bandits fait un honnête divertissement familial. Pas sûr, par contre, qu’une deuxième saison, dont il est ces jours-ci beaucoup question, soit vraiment nécessaire…