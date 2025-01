2 films à voir en VOD: Back in Action & Saturday Night

Back in Action avec Cameron Diaz et Jamie Foxx, à voir sur Netflix, et Saturday Night, sur une des plus célèbres émissions comiques de télévision aux Etats-Unis, à voir sur YouTube: notre sélection VOD du moment.

Back in Action comédie de Seth Gordon disponible sur Netflix Avec Cameron Diaz, Jamie Foxx, Glenn Close. 1 h 54. Disponible sur le 17 janvier. 3/5

Il fut un temps où Emily et Matt étaient agents secrets. Aujourd’hui, ils sont parents, planqués dans une banlieue américaine où ils tentent de s’inventer un peu d’action. A défaut d’espionner de vilains Russes, ils surveillent leur progéniture avec des jumelles de chasse achetées sur Amazon. Sauf qu’évidemment, le passé refait surface, et Emily et Matt se retrouvent contraints d’embarquer leur petite famille en Angleterre pour retrouver le MacGuffin qui a fait exploser leur couverture.



Cameron Diaz et Jamie Foxx s’en donnent à cœur joie dans cette comédie d’action à l’humour volontiers irrévérencieux (mention spéciale à Jamie Demetriou, beau-père encombrant qui suit un «entrainement» pour devenir espion), mais qui pèche un peu côté scènes d’action, privilégiant des affrontements mous du genou. Certes, Seth Gordon flirte avec le registre de la parodie, mais vu les budgets déployés par Netflix, on aurait pu espérer un peu plus d’adrénaline et de créativité de ce côté.

Saturday Night Comédie dramatique de Jason Reitman YouTube Avec Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith. 1 h 49. 3,5/5

«Live from New York, it’s Saturday Night!» Réalisateur notamment de Thank You for Smoking, Juno et Up in the Air, Jason Reitman revient en fin connaisseur sur la frénésie chaotique entourant les débuts, au mitan des années 1970, du fameux Saturday Night Live, qui reste aujourd’hui l’une des plus célèbres émissions comiques de télévision aux Etats-Unis. Inédit en salles, mais désormais disponible en VOD sur YouTube, le film s’attache plus particulièrement à plonger dans les coulisses bouillonnantes du projet quelques minutes à peine avant sa toute première diffusion.



Entre préparatifs joyeusement dysfonctionnels et intenables incertitudes liées à l’hypothétique passage à l’antenne du show, les membres de l’équipe flirtent à tout moment avec la plus pure crise de nerfs dans une ambiance électrique qui exsude la passion et l’amour du rire… Emmenée avec peps par le jeune Gabriel LaBelle, révélé récemment par The Fabelmans de Steven Spielberg, cette généreuse comédie chorale donne une pêche d’enfer. Elle ravira tous les amateurs d’humour sans pour autant égarer ceux qui ne seraient pas du tout familiers avec les figures-clés des premiers pas du très culte SNL.