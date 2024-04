En 2012, Noah Baumbach révélait Greta Gerwig avec Frances Ha, portrait d’un danseuse new-yorkaise déboussolée.

Samedi 21.00 France 4

Rien que pour son hommage vibrant au Mauvais Sang de Leos Carax, au son du génial Modern Love de David Bowie, on aime Frances Ha, le film de Noah Baumbach qui a pleinement révélé le talent d’interprétation, mais aussi d’écriture, de Greta Gerwig, future réalisatrice de Barbie. Celle-ci y incarne une jeune danseuse new-yorkaise insouciante et déboussolée de 27 ans qui rêve de devenir chorégraphe mais peine à joindre les deux bouts.



Éternelle adolescente aux désarmantes maladresses, Frances se bat avec ses espoirs et ses faiblesses, s’amuse, se perd, s’obstine et s’étourdit, sans que jamais s’apaise tout à fait sa peur de passer à côté de la vie… On pense aussi bien au cinéma de François Truffaut ou au Manhattan de Woody Allen qu’à la série Girls de Lena Dunham face à ce film générationnel qui, entre la légèreté virevoltante et la douce mélancolie, choisit de ne pas choisir. Portée par une spontanéité ravageuse et une fantaisie de chaque instant, une comédie existentielle tout simplement irrésistible!