Les Prix Maeterlinck ont célébré les arts de la scène

Fondés il y a 70 ans, les Prix Maeterlinck de la Critique ont décerné leurs statuettes aux lauréats ce 31 octobre lors d’une cérémonie au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Voici le palmarès.

Comme le soulignait la maîtresse de cérémonie Valérie Bauchau, c’était donc la première édition post-Covid des Prix Maeterlinck de la Critique, célébrant des arts de la scène déclarés « non-essentiels » lors de la pandémie et complètement chamboulés dans leur calendrier. « Nous avons quatre dates à confirmer pour la saison 2024-2025 pour un spectacle dont la création a commencé en 2016 », soulignait notamment Simon Thomas dans son discours non-discours suite à son Prix de la Meilleure création artistique et technique pour Stanley.

La cérémonie, rythmée par les intermèdes musicaux de circonstance (entre autres le Santé de Stromae aux paroles revisitées) du duo Sibel Dincer et Daniel Vincke, a été l’occasion de rendre le traditionnel hommage aux disparus du métier, dont le comédien Philippe Jeusette, Daniel Scahaise, ancien directeur des Martyrs, ou encore Nele Paxinou, fondatrice des Baladins du Miroir, décédée dans la nuit du 27 au 28 octobre.

La comédienne Jacqueline Bir a reçu le Prix Bernadette Abraté pour l’ensemble de sa carrière. © Alice Piemme

Parmi les moments forts de cette édition très féminine, on retiendra bien sûr la double standing ovation pour la comédienne Jacqueline Bir (Prix Bernadette Abraté), qui, «à deux pas de ses 88 ans », a commencé sa carrière l’année même des premiers Prix de la Critique, mais aussi le discours d’Hélène Collin, qui a mis en parallèle son prix de la Meilleure découverte pour son seul en scène Appellation sauvage contrôlée avec cette « découverte des Amériques » trahissant un point de vue eurocentré (« Tant qu’on continuera à croire qu’on a découvert l’Amérique, on continuera à avoir un problème avec la vérité »), et celui de Céline Chariot, récompensée pour la scénographie de Marche salope, un spectacle sur le viol comme un « acte de résistance poétique ». Tout cela culminant avec la choré de toute l’équipe de George de Molière de la Clinic Orgasm Society, sacré meilleur spectacle.

Meilleur spectacle

George de Molière

De Ludovic Barth et Mathylde Demarez

(Clinic Orgasm Society)

Meilleure mise en scène

Mademoiselle Agnès

Mise en scène de Philippe Sireuil

Meilleur spectacle de danse

Les Autres

D’Anton Lachky

Meilleur spectacle de cirque

À deux mètres

De Jesse Huygh et Rocio Garrote

Meilleure comédie/spectacle d’humour

Birthday

Mise en scène de Julie-Anne Roth

Meilleur spectacle jeune public

Mike

Du Théâtre de l’E.V.N.I.

Meilleur Seul en scène

À cheval sur le dos des oiseaux

De Céline Delbecq,

avec Véronique Dumont.

Meilleure découverte

Appellation sauvage contrôlée

De Hélène Collin

Meilleure Interprète

France Bastoen

Dans Mademoiselle Agnès et Girls and Boys

Meilleur Espoir

Leila Chaarani

Dans Charlotte, Qui a peur et Phèdre(s)

Meilleur Auteur

François Emmanuel

Pour Dressing Room

Meilleure scénographie

Marche salope

De Céline Chariot et Jean-Baptiste Szezot

Meilleure création artistique et technique

Stanley : Small Choice in Rotten Apples

De Simon Thomas (La Horde Furtive)

Prix Bernadette Abraté

Jacqueline Bir

Comédienne