Rentrée littéraire: 8 romans de genre pour nous faire frissonner et voyager

De Michael McDowell, éditions Monsieur Toussaint Louverture, traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Szlamowicz, 520 pages. Parution le 06/10.

Suite et pas fin de la “Bibliothèque Michael McDowell”, entamée avec Blackwater, que Monsieur Toussaint Louverture a décidé de consacrer à cet inconnu connu des “paperbacks” américains, jamais publié en français, pourtant brouillon brillant de Stephen King. Tous les six mois sortira un de ses six romans gothiques écrits entre 1979 et 1983, à commencer par ces Aiguilles, récit du combat horrifique que se livrent à New York, en 1882, une famille de juges et de pasteurs et celle des Shanks, Peaky Blinders locaux.