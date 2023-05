Pétages de plombs en séries: quand les craquages sont au coeur de l’action

Beef, sur Netflix, démarre avec un bête accrochage sur un parking, avant de partir en vrille. Petit échantillon de pétages de plombs en série (et en bonus au cinéma).

Beef

Au volant de leur véhicule, deux automobilistes sous pression frôlent le crash et s’invectivent sur le parking indifférencié d’un magasin de bricolage. Cette scène, d’une banalité affligeante, semble chaque jour vouloir encapsuler les frustrations et les colères de notre époque. C’est le point de départ, plus-familier-tu-meurs, de Beef (ou Acharnés pour la VF), nouvelle proposition Netflix cornaquée par Lee Sung Jin, producteur et scénariste vu notamment aux génériques des séries d’animation Undone et Tuca & Bertie.

Breaking Bad

Récompensée pour la première fois par un Emmy Award de la meilleure série dramatique (pour la première partie de la cinquième saison), le petit bijou signé Vince Gilligan met tout le monde d’accord depuis quelques temps. Grâce au cocktail gagnant qu’il a su concocter.

Run

Dans la série Run, un trio de femmes irrésistible nous embarque dans un récit de traverse, à la lisière du comique et du suspense, où le rire et l’absurde font oeuvre de catharsis.

L’emballement qui a précédé la diffusion de Run (sur Be tv depuis le 11 mai) tient aux noms qui ornent son générique: le duo formé de Vickie Jones et Phoebe Waller-Bridge garant d’un humour noir et frontal étrenné dans Fleabag, qu’elles ont monté au théâtre puis adapté au petit écran.

Les Nouveaux Sauvages (Relatos Salvajes)

Film à sketches férocement drôle, Wild Tales (Les Nouveaux Sauvages) orchestre les pétages de plombs en série d’une galerie de protagonistes que les circonstances vont pousser à bout -de l’ingénieur dont l’existence part en vrille après que sa voiture a été emmenée à la fourrière, à la mariée découvrant que son promis a invité sa maîtresse à la cérémonie.