Fleabag abroge les carcans

Nicolas Bogaerts Journaliste

Avec Fleabag, Phoebe Waller-Bridge a créé une série cruellement lucide, où rire et larmes ne sont jamais loin. La seconde et ultime saison, qui vient de triompher aux Emmy Awards, desserre encore plus l'étau autour des femmes de fiction.

La série raconte depuis 2016 les affres de l'amour, du deuil, du sexe, de la perte de l'autre et de la mésestime de soi, d'un point de vue ultimement féminin. © Courtesy of Amazon Prime

Son allure préraphaélite ne doit pas vous tromper. Dès que son regard s'anime et sa bouche se met à grimacer, rire ou soupirer, Fleabag, écrit et incarné par Phoebe Waller-Bridge, projette sur l'écran une matière jubilatoire, iconoclaste, tendre. Alliant le drôle, le triste et le cru, elle raconte depuis 2016 les affres de l'amour, du deuil, du sexe, de la perte de l'autre et de la mésestime de soi, d'un point de vue ultimement féminin.

...

