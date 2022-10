Surprise Chef, un troisième album de soul instrumentale et groovy qui a du savoir-faire

“Education & Recreation”

Il n’y a pas que dans le rock que les Australiens savent y faire. Originaire de Coburg, non loin de Melbourne, Surprise Chef cuisine une soul instrumentale et groovy qui a le savoir-faire vintage mais ne regarde pas que dans le rétro. Son troisième album, le premier pour Big Crown (El Michels Affair, Lee Fields), aime les musiques de cinéma des années 70 et le côté le plus funky du jazz. Il y amène des influences hip-hop, des couleurs, une touche de modernité avec une incroyable élégance et de la fluidité. Il y a du Menahan Street Band mais aussi du BadBadNotGood dans cette histoire. La B.O. réussie d’un film afro-américain signée par une bande de talentueux blancs-becs.



