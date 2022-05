Safari sort du bois

Ils sont cousins, tous les deux originaires de Seraing. C’est quand ils rencontrent le beatmaker ATLS, que Maro et Amir lancent Safari. Après des premières scènes (Les Ardentes en 2018, première partie de Lefa), et la parenthèse du Covid, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Un premier single trois titres Pilule Rouge était déjà sorti en début d’année (sur lequel on retrouvait notamment une coproduction de Dolfa). Ils enchaînent aujourd’hui avec Pilule jaune. La posologie n’a pas changé: trois titres, entre cloud et emo rap, PNL et Zed Yun Pavarotti, avec un goût pour les poses (les deux ont intégré une agence de mannequins) et les rimes en –asses (…). Mais aussi pas mal de panache et déjà une certaine maîtrise. À suivre donc…