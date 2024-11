Rogê, nouveau petit prince des rythmes Cariocas

Prince du Rio de la nuit et figure centrale de la nouvelle musique populaire brésilienne, Rogê sortait l’an dernier avec Curyman son premier album américain.

Après avoir tourné aux États-Unis en compagnie de Seu Jorge, l’auteur, compositeur et interprète Rogê avait enregistré la bête en compagnie de Thomas Brenneck, fondateur du Budos Band, entre autres croisé au chevet de Lady Gaga, Beyoncé, Sharon Jones et surtout Charles Bradley.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Aujourd’hui basé à Los Angeles, Rogê, Roger José Cury (c’est son vrai nom), continue de mettre à l’honneur la samba et les rythmes cariocas. Appelant tout en douceur à la résilience et à la rédemption. Le tout avec les splendides arrangements du formidable et légendaire compositeur Arthur Verocai. Mettez du soleil dans vos vies.