Un premier album pour Enchantée Julia, de la néo-soul à la française

Avec un premier album Onze, Enchantée Julia fait partie de ces artistes qui redonnent goût au r’n’b dans le monde francophone.

Pendant longtemps, le r’n’b a peiné à se faire une place en francophonie. Incompris (dans le meilleur des cas), snobé (la plupart du temps), il a évolué dans la marge, souvent dans l’ombre des rappeurs. Les choses sont cependant en train de changer, avec l’apparition de nouvelles têtes susceptibles de dissiper le malentendu. Enchantée Julia est de celles-là.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Après deux EP et des collaborations remarquées (Luidji, Benjamin Epps, et son rappeur de mari Prince Waly), Enchantée Julia sort enfin son premier album. Intitulé Onze, il déplie une nu-soul d’une élégance folle, de l’échappée trip hop de Doutes au groove laidback de Leitmotiv, mélangeant textures acoustiques (La Sève) et langueurs synthétiques (Save Me). Épatant.