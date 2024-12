Nicolas Jaar en mode électro-pop déviante

Avant de revenir prochainement avec son duo Darkside (en compagnie de Dave Harrington), Nicolas Jaar laisse libre cours à ses penchants les plus expérimentaux sur Piedras.

Le projet trouve son origine dans une installation sonore conçue en 2020, pour le Museum of Memory & Human Rights à Santiago, au Chili -le pays d’origine de Jaar-, à l’occasion d’un hommage aux victimes de la dictature d’Augusto Pinochet. Quatre ans plus tard, le musicien en a tiré un double album intrigant.



D’un côté, Piedras 1 tente une sorte de pop électronique latino déviante, régulièrement dansante, toujours hantée. De l’autre, le second volet s’aventure sur des terres plus décharnées, rappelant régulièrement les paysages ambient de Space Is Only Noise. Fascinant.